OLTRE 2.100 STUDENTI “A SCUOLA” DI AMBIENTE CON Fondazione CRT E UMBERTO VERONESI

Sono partiti il 13 marzo i nuovi laboratori del progetto “Tutti per aria!” nell’ambito del progetto Diderot. Ne sarebbe sicuramente felice il grande enciclopedista, libertino, filosofo, illuminista anticlericale, scrittore e critico d’arte simbolo di una Francia nuova, amico di Caterina di Russia e fervido oppositore della tortura e della condanna a morte.

ll Progetto Diderot della Fondazione CRT nasce per offrire agli studenti di tutti gli Istituti di istruzione primaria e secondaria di I e II grado del Piemonte e della Valle d’Aosta una duplice opportunità: avvicinarsi in modo creativo e stimolante a discipline non sempre inserite nei programmi curricolari e, nello stesso tempo, approfondire le materie tradizionali con metodologie innovative.

Per l’anno scolastico 2022/2023 le 15 linee didattiche intendono potenziare la didattica di base diffondendo i valori fondamentali della società civile e contribuendo allo sviluppo delle soft skills, indispensabili per preparare la next generation alle sfide del futuro. Tutte le attività condividono la stessa attenzione nei confronti dello sviluppo sostenibile, in linea con l’Agenda 2030. Il progetto, a partecipazione gratuita per le scuole, ha interessato finora 1,3 milioni di studenti per un impegno complessivo della Fondazione CRT di oltre 24 milioni di euro (di cui 1,3 milioni per questa ultima edizione).

Il tema principe verte su quale relazione esiste tra inquinamento atmosferico e salute?

Per rispondere oltre 2.100 studenti piemontesi e valdostani delle scuole secondarie di I grado approfondiranno questo tema partecipando ai laboratori del progetto “Tutti per aria!”, la linea didattica realizzata nell’ambito del Progetto Diderot della Fondazione CRT, ideata e sviluppata da Fondazione Umberto Veronesi. Il percorso toccherà 100 classi appartenenti agli istituti delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania-Cusio-Ossola, Vercelli e Aosta.

Guidati dai divulgatori scientifici di Fondazione Umberto Veronesi, gli studenti e le studentesse esploreranno quanto possano essere pericolose le principali fonti di inquinamento negli ambienti in cui si svolge la vita quotidiana, quali sono le sostanze inquinanti più diffuse e quali danni comportano per il nostro organismo.

Durante gli incontri – che prevedono attività interattive con strumenti multimediali e giochi educativi – verrà dedicato molto spazio al ruolo della prevenzione e ai comportamenti virtuosi da intraprendere per tutelare la propria salute e contribuire attivamente alla riduzione dell’inquinamento.

“L’inquinamento atmosferico rappresenta una minaccia invisibile, ma insidiosa che non deve essere sottovalutata né dimenticata. Per questo sono stati ideati i laboratori dedicati alle scuole affinché i giovani possano intraprendere azioni quotidiane per proteggere se stessi e l’ambiente circostante, aiutandoli a sviluppare una visione della prevenzione che richiami il concetto di «One Health» e dunque un approccio integrato e unificante che mira ad equilibrare e ottimizzare in modo sostenibile la salute di persone, animali ed ecosistemi ” – dichiara Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi, che sottolinea ancora una volta la necessità di realizzare attività di divulgazione dedicate al mondo dei giovani – negli anni sono stati coinvolti 20.000 studenti – affinché diventino adulti consapevoli e responsabili.

Le scuole coinvolte dal progetto “Tutti per aria!” sono la Scuola Media Statale G. Parini Portocomaro (AT), IC Villanova D’Asti (AT), IC P. Straneo di Alessandria, IC Duca D’Aosta di Novara, IC “Giuseppe Curioni” di Romagnano Sesia, Ghemme e Grignasco (NO), Sc. Media Cadorna – I.C. Rina Monti Stella di Verbania, IC Martiri della Libertà di Quarona e Balmuccia (VC), IC di Gattinara e Roasio (VC), la Scuola Secondaria di I grado Montale di Neive (CN), IC di Saluzzo (CN), IC Leonardo da Vinci di Verzuolo (CN), IC Sacco di Fossano (CN), IC Valdilana di Pettinengo (BI), IC Nigra di Torino, IC Calamandrei di Torino, IC Bobbio Novaro di Torino, IC Cairoli di Torino, IC di Venaria (TO), la Scuola Media Elsa Savio di Gassino Torinese (TO), Sant’Anna Opera Barolo di Moncalieri (TO), IC Pianezza – secondaria Giovanni XXIII di Pianezza (TO), Don Bosco – Valdocco di Torino e IS “Maria Ida Viglino” di Villeneuve e Cogne (AO).

A conclusione degli incontri verrà rilasciato materiale informativo per approfondire la tematica dell’inquinamento dell’aria a scuola e a casa.

Fondazione Umberto Veronesi ETS nasce nel 2003 per volontà del Professor Umberto Veronesi per promuovere il progresso scientifico, concentrando il proprio operato in due aree: finanziamento alla ricerca scientifica d’eccellenza, motore del progresso scientifico, e divulgazione scientifica, perché le scoperte della scienza diventino patrimonio di tutti.

Pier Sorel