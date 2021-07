Domenica 11 luglio, dalle 17.30 alle 18.30, insieme a Marco Fracon, direttore di Villa Lascaris, i docenti Marco Capelli e Marta Cumino, accompagnati da Senofonte, Alessandro Baricco, Giovanni Verga, Alessandro Manzoni, Ryszard Kapuściński interpretati dal talento dell’attrice Silvia Mercuriati e dalla musica di Jacopo Masserano, racconteranno il mare, la pioggia, la siccità.

Le forme dell’acqua, in tante declinazioni diverse: il mare come ponte e confine; l’emozione di un temporale estivo; la terra che si crepa, assetata, quando l’acqua non c’è.

Il parco di Villa Lascaris sarà la scenografia; il prato, delimitato da statue e alberi centenari, palcoscenico e platea: agli spettatori verrà richiesto di portare con sé un tappetino, una coperta o uno sgabello. Non ci saranno posti fissi né sedie, come in un grande pic-nic e la semplicità di una sera seduti sull’erba. Visto il caldo, l’appuntamento si sposterà in avanti, in modo da approfittare della bellezza del tramonto e della sera tra gli alberi del parco, dalle 16.30 alle 20.30.

Come ogni pic-nic che si rispetti, ci sarà la possibilità di comporre un goloso aperitivo, rigorosamente plastic free: grazie alla collaborazione con Re-box, ai partecipanti verrà fornito cestino da riempire con le specialità dei Maestri del Gusto di Torino e provincia presenti durante gli eventi con le loro eccellenze; PierH20 fornirà acqua, gasata e naturale, attraverso le colonnine di distribuzione poste all’interno del parco e chi non avesse con sé la propria borraccia riciclabile ed eco compatibile, potrà acquistarne una a fronte di una libera offerta.

E_LE_MENTI: Aria, Acqua, Terra, Fuoco si svolge con il patrocinio di Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, del Comune di Pianezza e di Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino, in collaborazione con i Maestri del Gusto di Torino e provincia e di Turismo Torino e provincia, il coordinamento artistico di Annalisa Gariglio e la consulenza artistica dei registi, drammaturghi e sceneggiatori Gabriele Vacis e Roberto Tarasco.

Il parco di Villa Lascaris si aprirà ai visitatori alle 16.30. L’evento si svolgerà dalle 17.30 alle 18.30 e il parco rimarrà aperto fino alle 20.30.