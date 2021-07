Il Concorso Nazionale “Una Ragazza per il Cinema” si differenzia da ogni altro concorso, perché tende ad individuare il talento di ogni ragazza da proporre al Mondo dello Spettacolo, della Moda, del Cinema, della Pubblicità e della Televisione.

Mirella Rocca, la responsabile del concorso per le Regioni Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, ha sempre cercato in tutte le ragazze il talento vero e innato e presso la sede degli uffici CDH e Hoas Group sono ricominciate le preselezioni.

Alessia Debandi, giovane attrice alessandrina, presente in fiction come “Il Paradiso delle signore”, “La compagnia del cigno” e “Volevo fare la rockstar” è stata scoperta proprio da Mirella Rocca, e ha vinto il concorso nel 2016.

La serata per accedere alla finale di Taormina, sarà martedì 13 luglio al Master Club 2.0 di Torino in Corso Moncalieri 494, nella quale verrà proclamata “Una ragazza per il Cinema Piemonte 2021” e verranno consegnate le fasce alle ragazze più talentuose.

La serata nella splendida cornice del Master Club 2.0, sarà caratterizzata da un aperitivo e cocktail party a bordo piscina con ospiti d’eccezione in giuria.

Le ragazze parteciperanno alla finale nazionale il 9 settembre al Teatro Antico di Taormina, dove si sono esibiti artisti internazionali, tra i quali, Elthon John, Mika, Antonello Venditti e molti altri.