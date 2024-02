Martedì 20 febbraio, in occasione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, l’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM e PSTRP) di Torino, Aosta, Alessandria e Asti, lancerà il progetto di valorizzazione “Professioni in Luce”.

L’evento di presentazione si svolgerà presso il Centro Congressi dell’Unione Industriale di Torino e sarà trasmesso in diretta streaming dalle ore 18.00 sul canale YouTube dell’Ordine.

L’iniziativa mira a informare e coinvolgere il singolo cittadino e l’intera comunità, promuovendo le professioni sanitarie rappresentate dall’Ordine – che conta circa diecimila iscritti – e mettendo in luce il contributo fondamentale e imprescindibile di ciascuna di esse per la qualità delle cure e per l’eccellenza del Servizio sanitario nazionale, nella promozione della salute e nella prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

“Molto spesso il nostro impegno nell’ambito sanitario non è conosciuto dal cittadino ed è sottostimato dalla maggior parte della popolazione e dei pazienti che ricorrono alle prestazioni sanitarie.” – ha dichiarato la Presidente dell’Ordine Monica Franconeri – “Grazie all’istituzione della Giornata nazionale delle professioni sanitarie abbiamo un’occasione in più per far sentire la nostra voce e far conoscere il nostro operato. Eppure, non é ancora abbastanza, per questo abbiamo pensato che fosse necessario aggiungere un tassello e dare risalto a questi professionisti. Proprio da qui l’idea e il nome della campagna “Professioni in luce”, perché puntiamo a mettere in risalto tutti coloro che ogni giorno si impegnano per aiutare i pazienti.” conclude Franconeri

Il progetto “Professioni in Luce” verrà raccontato attraverso un’operazione di affissioni nelle città di Torino, Alessandria, Asti e Aosta, a cui si affiancherà un‘ampia attività digitale, entrambe attive dal 21 febbraio al 20 marzo.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione sulle competenze e i ruoli delle professioni sanitarie, attraverso storie emblematiche dei professionisti coinvolti alla presenza delle autorità politiche locali, di dirigenti e professionisti.

Con l’ideazione e la realizzazione di “Professioni in luce”, l’Ordine punta a coinvolgere cittadini, istituzioni, portatori d’interesse, professionisti e studenti interessati al mondo delle professioni sanitarie.

Un ulteriore mezzo per avvicinare l’intera comunità a professionisti molto spesso dimenticati.

L’Ordine TSRM e PSTRP, ente pubblico non economico che agisce quale organo sussidiario dello Stato, si impegna nella tutela e promozione delle professioni rappresentate.