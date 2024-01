Ha riaperto, parzialmente, il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino – istituito dalla Regione Piemonte nel 1978, la cui sede è nell’edificio storico che originariamente ospitava l’Ospedale San Giovanni Battista – e da sabato 13 gennaio.

Dieci anni di attesa, di elefantiaca lentezza e pachidermica velocità d’azione di cui l’elefante Fritz non poteva che incarnarne l’emblema del museo. La storia di questo elefante finito in Piemonte, forse memore curioso di racconti ascoltati dagli antenati che accompagnarono Annibale oltre le Alpi,, merita di essere conosciuta. Per raccontarla Antonella Russo, grande esperta di fotografia, parte da una immagine antica, un dagherrotipo in cui è rappresentato l’elefante Fritz.

La scultura esposta è stata realizzata da Franco Nicolosi.