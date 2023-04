Cresce la presenza Engas nel settore della vendita di energia, in particolare nel Nord-Ovest. La società creata a Moncalieri nel 2011, e guidata da Paolo Marocco, ha infatti acquisito la maggioranza di Libarna Gas SPA, storica realtà che da oltre 50 anni vende gas nelle province di Pavia e Oltrepo Pavese, Alessandria e Cuneo.

L’operazione, che ha portato il passaggio del 51% di Libarna Gas alla società veicolo Officina Energetica Srl, si configura come un’integrazione e un rafforzamento dei rispettivi business. L’attività di Libarna Gas che conta 20.000 clienti, ai quali fornisce esclusivamente gas naturale, si sviluppa infatti principalmente in Lombardia e in Piemonte, ma è presente in 200 Comuni d’Italia ed è in continua crescita. L’attività di Engas, che conta 20.000 clienti in tutta Italia, ma una forte presenza in Piemonte, riguarda invece la vendita sia di gas – pari a un terzo del fatturato -, sia di luce – per due terzi del fatturato. L’operazione di fatto consente a Libarna di raddoppiare l’offerta ai propri clienti storici e ad Engas di consolidare la presenza nel Nord-Ovest con l’obiettivo di 45.000 clienti complessivi già nel 2023 e un volume di affari aggregato di 130 milioni di euro.

“L’acquisizione di Libarna risulta strategica per il percorso di crescita industriale da noi intrapreso – sottolinea il Presidente di Engas Paolo Marocco – percorso che conosce un tasso di sviluppo di circa il 30% annuo. Il target per il 2024 è arrivare a 50.000 clienti complessivi. L’ingresso in Libarna è infatti coerente con il nostro piano industriale e si basa sul fatto che esiste la possibilità di una forte integrazione nella vendita di gas ed energia. Aiuteremo a crescere Libarna, rendendola sicuramente più forte come offerta di servizi, ma lasciandola autonoma e indipendente nelle proprie scelte strategiche coerentemente con la sua storia”.

L’integrazione fra le due realtà è anche una buona notizia per clienti e consumatori. “Siamo un operatore indipendente che effettua gli approvvigionamenti in totale autonomia sui mercati nazionali ed internazionali, offrendo condizioni di fornitura vantaggiose, flessibili e su misura. – spiega ancora Marocco – Accompagneremo quindi Libarna nello sviluppo di soluzioni ‘dual fuel’ per proporre ai clienti la fornitura di energia elettrica e soluzioni di risparmio ed efficienza energetica ancora maggiori”.

L’integrazione tra le due realtà – che consentirà di raggiungere un fatturato aggregato di 130 milioni – ha il duplice obiettivo di rafforzare l’offerta di Libarna nelle storiche aree di riferimento e consolidare ed allagare la presenza Engas nel Nord-Ovest. Per il Presidente Engas Paolo Marocco “il rafforzamento reciproco porterà solo vantaggi per clienti e consumatori”.