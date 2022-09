UNDICI RAGAZZE PRONTE A RAPPRESENTARE IL PIEMONTE E LA VALLE D’AOSTA ALLE PRFINALI DI MISS ITALIA. E LA TORINESE LUDOVICA TULLIO SI AGGIUDICA LA FASCIA DI MISS PIEMONTE

Con l’elezione di Miss Piemonte, la bella torinese Ludovica Tullio, 18 anni, e di Miss Valle d’Aosta di venerdì sera nella splendida cornice del Castello di Montaldo, si sono concluse le selezioni regionali di Miss Italia iniziate a fine giugno presso il Lago d’Orta e guidate dalla torinese Mirella Rocca (anche agente per la Liguria). Saranno 11 in tutto, quindi, le bellezze pronte a partire alla volta di Fano dove, dal 16 al 18 settembre, si terranno le prefinali di Miss Italia 2022, il concorso di bellezza più prestigioso del Paese che torna, finalmente, in presenza e senza alcuna limitazione.

<Il ritorno delle prefinali in presenza è per tutti un motivo di felicità – spiega la patron Patrizia Mirigliani -. Le serate meravigliose vissute durante tutta l’estate con il pubblico accorso in massa, rappresentano un segnale importante di ripresa e di rinascita dopo gli anni difficili del Covid>.

Le tappe della gara si sono svolte attraverso 350 selezioni in tutta Italia durante le quali sono state scelte 197 prefinaliste. Ad accedere alla finalissima in programma a ottobre saranno 21 ragazze.

Ecco le fortunate che rappresenteranno il Piemonte e la Valle d’Aosta

Ludovica Tullio 18 anni, di Moncalieri con il titolo di Miss Italia Piemonte 2022 già titolata Miss Cinema 2022 che cederà il titolo alla seconda classificata Giorgia Centola.

Miss Italia Valle D’Aosta è Alessandra Boassi di 22 anni laureata in Scienze della Comunicazione ma talentuosissima.

Aveva vinto Miss Rocchetta Piemonte e passa il titolo alla seconda classificata Giorgia Palmieri di anni 24

“In pochissimi mesi abbiamo fatto un lavoro enorme per Miss italia in tre regioni, Piemonte Liguria e Valle D’Aosta. È stato bellissimo un percorso emozionante per me e per le tante ragazze che si sono candidate. Insieme abbiamo scoperto e valorizzato luoghi del Piemonte stupendi. Questo concorso rappresenta emozioni ma anche promozione del territorio italiano”

Miss Social Giulia Giorgia Cordaro di anni 25 di Borgaro Torinese

Giulia è anche Miss KissimoBiancaluna

Miss Eleganza Piemonte e Valle D Aosta Arianna Roselli 25 anni di Brandizzo

Miss sport Givova Chiara Pertile 18 anni di La Loggia

Miss Miluna Melania Ferraro di 21 anni

Miss Rocchetta Giorgia Palmieri di Torino anni 24

Miss Cinema Piemonte Giorgia Centola di 19 anni

Miss Selezione Fotografica Piemonte e Valle d Aista Francesca Poma 19 anni di Torino

Miss Sorriso Piemonte Giorgia Giobbe