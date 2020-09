Si avvicina la grande finale Nazionale dell’evento più amato dalle aspiranti attrice e modelle, “Una Ragazza per il Cinema 2020”, lo storico concorso capitanato dal Patron Antonio Lopresti e Daniela Eramo arrivato alla sua XXXII Edizione.

L’unico concorso giunto al termine dopo il lockdown, la cui finale si terrà domenica 6 settembre a Taormina nel meraviglioso Resort di Capo Dei Greci. In gara 100 ragazze provenienti da tutte le regioni Italiane.

La Regione Piemonte Liguria e Valle D’Aosta da anni è guidata dalla responsabile, l’amatissima Mirella Rocca, che porta avanti la carriera di tante ragazze talentuose, guidandole con cura e serietà al successo. L’ultima sua pupilla è Una Ragazza per il Cinema 2016, Alessia Debandi, oggi protagonista del “Paradiso delle Signore”.

Mirella Rocca:

“Il 2020 è stato fino ad ora un anno difficile, e qui in Piemonte come in Liguria, non si è potuto lavorare come tutti gli anni, con il divieto della grandi manifestazioni, quindi ho creato dei casting personali presso la mia sede di Torino per la selezione delle nuove ragazze tutte molto belle e talentuose. In ognuna di loro s’intravede il sogno di poter accedere nel mondo dello spettacolo come nel cinema, ed il mio consiglio per tutte è sempre solo quello di studiare e formarsi, perché senza studio senza preparazione non si arriva da nessuna parte. Fare l’attore è tanto sacrificio, tanto lavoro, ma se lo desideri con tutta te stessa, prima o poi quella porta si aprirà, ma devi crederci sempre. Una Ragazza per il Cinema apre le porte al futuro, e sicuramente anche quest’anno per tutte le ragazze sarà una grande esperienza”.

Le Finaliste del Piemonte di Una Ragazza per il Cinema 2020, allieve del CDH Cinema District Hub che parteciperanno sono:

Arianna Lambo 18 anni: Solare e determinata, sempre positiva davanti ogni ostacolo. “Da questo concorso mi aspetto di crearmi un bagaglio personale che mi faccia crescere e motivare sempre di più, per i miei sogni…quello di diventare un’attrice. Per trasmettere emozioni”.

Francesca Sabbatino 25 anni: “Il mio Sogno è di far diventare la mia passione un lavoro, quella di fare la cantante. Da questo concorso mi aspetto di crescere professionalmente. Ho scritto anche un mio pezzo che s’intitola Ritornerai”.

Aurora Marcon 18 anni: “La mia grande passione è la musica suono il flauto e pianoforte, ma studio recitazione al CDH . Le mie aspettative? Vivere un esperienza unica e cercare di apprendere tanto. Ho mille sogni nel cassetto e non vedo l’ora di realizzarli… quindi Carpe Diem!!!!.

Giusy Marasà 24 anni: Bellissima solare e mediterranea, sogna il cinema….”Dopo tante passerelle e tanti cortometraggi girati nella mia terra siciliana, ora ho voluto partecipare a questo grande Concorso, perché apre realmente le porte al futuro”.