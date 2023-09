Narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore Roberto Mercadini torna a Hiroshima Mon Amour alle 21 di martedì 26 settembre con “Fuoco nero su fuoco bianco”, il suo nuovo spettacolo, un racconto tentacolare della Bibbia ebraica.

Spaziando dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità, dai grandi interpreti della letteratura ai temi sociali, Mercadini gira l’Italia (e il web) con i suoi monologhi e spettacoli, affrontando letteratura, arte, scienza, religione, storia, attualità e temi sociali con la sua cifra di narratore ironico e appassionato in grado di coinvolgere un parterre di spettatori e lettori sempre più ampio e transgenerazionale.

Il nuovo spettacolo condurrà gli spettatori nei libri meno noti della Bibbia, dove si possono rintracciare le radici dell’umorismo ebraico, ma anche le contraddizioni del mondo occidentale.

“Nella Bibbia ebraica c’è l’umorismo ebraico. Se l’affermazione precedente vi ha sorpreso, forse non avete mai letto per intero l’esilarante storia del duello fra Davide e Golia, non sapete perché Isacco si chiama così, né quale feroce satira antimonarchica si celi dietro il nome “Saul”. La tradizione ebraica descrive la Bibbia come “fuoco nero su fuoco bianco”. Se l’affermazione precedente vi ha sorpreso, forse non sapete di quale incandescenza rifulgano le visioni di Isaia, il grido di Kohélet e molte altre cose. Ho tracciato un monologo, un viaggio fra gli infiniti possibili dentro la Bibbia”

Definito il “poeta parlante” Roberto Mercadini ha scritto molti monologhi su varie tematiche che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità. È inoltre cofondatore dell’associazioni Mikra che si occupa di organizzare spettacoli teatrali. Oltre all’attività teatrale, dal 2009 cura un canale Youtube dove si occupa sempre di poesia e narrativa. Mercadini è anche uno scrittore: nel 2018 esce ‘Storia perfetta dell’errore’ edito da Rizzoli, il suo primo romanzo giunto già alla sua quinta ristampa. Nel 2019 il Teatro Stabile d’Abruzzo produce il suo spettacolo teatrale ‘Vita di Leonardo’, regia di Alessandro Maggi. Nel 2020 esce, ancora per Rizzoli, ‘Bomba atomica’. Attivo in rete, ha un canale YouTube seguito da oltre 180.000 followers. Per il 2022 (maggio) è prevista l’uscita del nuovo romanzo che ruoterà intorno alla “sfida” tra Leonardo e Michelangelo.

