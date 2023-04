Torino, la capitale italiana dello spazio, ospiterà dal 4 al 7 maggio la seconda edizione di “Space Festival” il primo evento rivolto all’universo e all’astronomia. Le famiglie e i curiosi di tutte le età potranno partecipare gratuitamente, per quattro giorni, a più di cinquanta incontri destinati a spazio, scienza e fantascienza.

La data di apertura non lascia indifferenti i fans di Star Wars che avranno l’opportunità di trascorrere proprio il giorno dedicato alla saga di George Lucas tra appuntamenti culturali stellari che narreranno i segreti dell’Universo al grande pubblico.

Con la direzione artistica di Marco Berry, illusionista, comico e conduttore televisivo italiano, il festival propone una galassia di iniziative per conoscere lo spazio e le aziende che investono nel raggiungerlo: laboratori, conferenze, proiezioni di video, film e documentari, presentazioni di libri, esposizioni di prototipi, aeromodelli e moduli spaziali, mostre fotografiche, i droni e la realtà virtuale, l’astrofisica, le missioni Apollo, la vita degli astronauti e molto altro ancora.

Le location spazieranno da piazze e parchi, a teatri, cinema, università, edifici storici e aziende. In particolare il Politecnico di Torino, il Planetario Infini.To di Pino Torinese, la Pinacoteca Agnelli con la Pista500 del Lingotto, l’Aero Club e il Cinema Ambrosio e l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Torino.

Nella Sala Trasparenza del palazzo regionale di piazza Castello 165 sarà possibile toccare la Luna grazie a un frammento del suo terreno raccolto con le missioni Apollo e portato in sala dal collezionista Luca Cableri durante l’incontro con il CEO di Altec, Vincenzo Giorgio. Un salto verso il futuro con i professionisti del settore come gli astronauti Maurizio Cheli e Paolo Nespoli, l’astrofisico Roberto Battiston, il critico cinematografico Steve Della Casa, e ancora youtuber, divulgatori scientifici e scrittori.

Il festival intende rafforzare la leadership nazionale di Torino e del Piemonte nell’ambito dell’aerospazio, valorizzarne il relativo ecosistema industriale e avvicinare i giovani agli studi di ingegneria aerospaziale e poter investire in personale sempre più qualificato.

L’ Assessorato alle attività produttive della Regione Piemonte ne ha resa possibile la realizzazione con il proprio supporto economico. In aggiunta il contributo messo a disposizione sia da Unione Industriali Torino che da AMMA, mentre a rappresentare l’industria di settore vi sono Thales Alenia Space e Altec come sponsor. L’evento si svolge in collaborazione con il Politecnico di Torino ed è patrocinato da Comune di Torino, ASI – Agenzia Spaziale Italiana, Distretto Aerospaziale del Piemonte, e API Torino – Associazione Piccole e Medie Imprese.

Per consultare il programma e iscriversi agli eventi: www.spacefestival.it

Antonella Cappiello