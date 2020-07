Ronn Moss, lo storico Ridge di “Beautiful” cerca attori e attrici a Torino. Giovedì 16 luglio a partire dalle 10 presso la Sede di FashionT – CDH Cinema District Hub in via della Consolata 1bis, all’interno di Palazzo Saluzzo Paesana, si terrà il casting per il film con l’attore americano dal titolo “Viaggio a sorpresa” (“Surprise trip”) coprodotto dalla FashionT, l’agenzia torinesi di eventi, moda, comunicazione e cinema.

Grazie alla professionalità del suo fondatore Domenico Barbano e di Mirella Rocca la FashionT, ha un fiuto speciale nello scoprire nuovi talenti rappresentando un aiuto concreto per i giovani aspiranti attori. E così, prima che il regista Roberto Baeli inizi le riprese del film, che si terranno da settembre in Puglia, è da non perdere il primo casting ufficiale, organizzato in Piemonte da FashionT.

In particolare si cercano: si ricercano attori/attrici e figurazioni speciali con età scenica 20/40 anni. Si richiede un po’ di esperienza, e una discreta pronuncia in inglese, anche maccheronico, e alcune foto per la produzione. La candidatura è da inviare a info@fashiont.it; mrfashionevents@gmail.com – Tel. 011.0898229 – 392.8392721.

Durante il casting, tra le ore 11,30-12, Ronn Moss incontrerà i giornalisti torinesi per parlare del film.

“Viaggio a sorpresa”, è la storia di un broker di New York che a un certo punto si stanca della frenesia di Wall Street, molla tutto e si trasferisce a Fasano, Brindisi, dove ha comprato una masseria. Peccato che quando arriva scopre che la casa non esiste. Tra mille peripezie, finirà per innamorarsi della sorella dell’uomo che l’ha imbrogliato…