Tutto pronto per la Regata Nazionale di ParaRowing. Trofeo Rowing for Tokyo – Paralympic Games 2020

Gazzetta Torino è un quotidiano online di informazione sulla città di Torino. notizie torino, concerti a torino, mostre a torino, teatro torino, news torino, sport torino, racconti brevi, torino. Gazzettatorino è il quotidiano on line di Torino: Cronaca e notizie dai principali quartieri della città, e informazioni di sport e cultura.

11° Rowing for Tokyo – Paralympic Games 2020 –

Sabato 15 ottobre Torna il tradizionale appuntamento con il para-rowing organizzato dalla Società Canottieri Armida in collaborazione con Comitato Italiano Paralimpico Piemonte, Federazione Italiana Canottaggio Piemonte e Special Olympics Italia Sabato 15 ottobre, presso la Società Canottieri Armida di Viale Virgilio 45 a Torino, si svolgerà l’11° edizione della Regata Nazionale Para-Rowing – Meeting InterRegionale Special Olympics Trofeo Rowing for Tokyo – Paralympic Games 2020, dedicata al canottaggio praticato da persone con disabilità fisica, sensoriale e intellettivo/relazionale.

Dal 2004 le migliori squadre italiane si ritrovano sul Po, ospiti dell’Armida, per promuovere il pararowing: un’occasione che segna l’incontro tra atleti di ogni livello, età ed esperienza per consolidare i risultati di oggi e formare i campioni di domani. Anche quest’anno gli iscritti sono più di 200, provenienti da molte regioni italiane tra cui Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto. Siamo lieti di confermare, inoltre, la presenza di importanti atleti della Nazionale Italiana come Davide Dapretto e Anila Hoxha e, in rappresentanza della Federazione Italiana Canottaggio, del Consigliere e già Campione Olimpico Rossano Galtarossa e del mitico timoniere azzurro Giuseppe “Peppiniello” Di Capua.

In chiusura di manifestazione ci sarà spazio per una sfida tra equipaggi 8+, tra cui il team Open Mind Armida interamente composto da persone con disabilità intellettivo/relazionale, fiore all’occhiello della società ed eccellenza sportiva torinese. Nel corso della serata è previsto un momento di festa per la premiazione degli atleti piemontesi che hanno partecipato alle Paralimpiadi di Rio 2016. Rowing for Tokyo – Paralympic Games 2020, organizzata con il supporto di Compagnia di San Paolo, Banca Fideuram, Banca Alpi Marittime, Rotary Club (Torino Castello, Torino Europea e Torino Val Sangone), Rotaract (Torino Castello, Torino Val Sangone), Suzuki Marine, Fasano Automobili, Robe di Kappa, Agenzia Barburin, Nocciolini Bonfante e Caseificio Beppino Occelli, ha ricevuto il patrocinio di Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino.

Il Presidente di Armida Gian Luigi Favero ha voluto esprimere il proprio incoraggiamento agli iscritti alla regata: «Le condizioni del fiume dei giorni passati ci hanno indotto a ridurre il tenore della regata, benché avessimo la conferma di partecipazione da parte di diverse nazionali straniere. Rimandiamo l’incontro con questi grandi atleti ad ottobre 2017, siamo in ogni caso sicuri che ci saranno le condizioni affinché tutti gli atleti presenti si divertano remando sul nostro meraviglioso Po. Guardando all’anno prossimo, puntiamo a far crescere un evento, la ParaRowing Regatta, in cui crediamo e che rappresenta il fiore all’occhiello della Canottieri Armida. Dopo ben quindici anni di attività con atleti con disabilità intellettivo-relazionale (Para-Rowing e Special Olympics), atleti con disabilità sensoriale e fisica, siamo ormai all’avanguardia nel mondo del canottaggio per tutti; questo lo si evince chiaramente dagli articoli della World Rowing Federation che parlano dell’Armida e dei suoi equipaggi 8+ Open Mind, 8+ non vedenti e Armida Dream. Pertanto guardiamo al futuro con nuovi e ambiziosi obiettivi: oltre alle regate degli anni passati puntiamo alle più rinomate Head of the River a Londra, Head Of The Charles a Boston e, perché no, alla Henley Royal Regatta».

Programma di sabato 15 ottobre

Ore 9.30 Sfilata team Special Olympics

Ore 10 Inizio evento Special Olympics

Ore 12 Special President Cup

Ore 12.30 Premiazioni evento Special Olympics

Ore 13 Pausa pranzo

Ore 14.30 Gare promo 2x e 1x 250 m

Ore 15 Gare 1000 m – LTA, LTA ID, TA, AS / Gare indoor remoergometro

Ore 16.30 Gare promo 250m 8+ Ore 17 Premiazioni evento

Ore 19.30 Aperi-cena con premiazione atleti paralimpici